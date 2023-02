Reddingwerkers in Turkije roepen in puin op zoek naar overlevenden, maar dan volgt ijzige stilte

Zo’n 150 uur na de aardbeving in Turkije en Syrië wordt de kans om overlevenden te vinden steeds kleiner en kleiner. Dat ondervonden ook deze reddingwerkers in Turkije. Ze riepen met zijn allen: “Kan iemand ons horen?” onder al het puin van een omgevallen gebouw, maar niemand antwoordde. De stilte die dan viel, is om koud van te krijgen. Het totale aantal doden staat nu al op 33.000.