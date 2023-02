Hertha Berlijn en scorende Dodi Lukebakio boeken deugddoende zege tegen Mönchengladbach

De hoofdstedelingen kenden een valste start met de tegentreffer van Nico Elvedi (17.), maar toonden nadien veerkracht via Jessic Ngankam (30.), Marton Dardai (52.) en Derry Scherhant (90.+1). Dodi Lukebakio betrad het speelveld namens Hertha in de 64e minuut en trok de overwinning mee over de streep. Hij legde in de 96e minuut de eindstand vast met een verzilverde elfmeter.

In de tussenstand van de Duitse eerste klasse klimt Hertha na de vierde competitiezege van het seizoen naar de zestiende positie met 17 eenheden.