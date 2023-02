Anderlecht-coach Brian Riemer over ‘bier-viering’ van Benito Raman: “Dat is waarom we van hem houden, maar hem ook soms haten”

Benito Raman trok na zijn doelpunt een denkbeeldig biertje open met kinesist Franky De Buyst en na de wedstrijd vierde hij de drie punten op Instagram met een bier-emoji op een foto van in de kleedkamer:

“Die bier-viering? Tja, dat is waarom we van Benito houden, maar hem ook soms haten”, aldus de coach. “Ik heb na zijn passage in Oostende een goed gesprek met hem gehad over hoe je je je moet gedragen als profspeler. Ik ben een jonge coach en ik weet dat hij een goeie band heeft met de fans, maar bier drinken kan hij beter houden voor na zijn carrière. Hij is een geweldige persoon in de ploeg die veel plezier maakt. Een geweldige speler voor de club ook, maar ik ben 100 procent zeker dat hij mijn boodschap begrepen heeft.”

