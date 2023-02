Consortium 12-12 lanceert rekeningnummer voor aardbeving Syrië en Turkije

De 7 leden van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België) slaan de handen in elkaar en openen een rekeningnummer voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat kondigt het Consortium 12-12 zondagavond aan in een persbericht.

Het Consortium benadrukt dat er hulp nodig is voor de getroffen landen, zowel op korte als op lange termijn. Er zijn namelijk al meer dan 85.000 gewonden gemeld, honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden en 1,3 miljoen mensen zijn ontheemd. “Hoewel er in Syrië minder doden zijn gevallen dan in Turkije, wordt de situatie in dit gebied verergerd door de oorlog. Daar zijn al 4,1 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp als gevolg van het conflict”, klinkt het in een persbericht.

Op korte termijn wordt er voornamelijk ingezet op het redden van levens, de verdeling van zuiver water, dekens, beschuttingsmateriaal, voeding, vaccinatie en basisgezondheidszorg bescherming en opvang van alleenstaande kinderen. Op langere termijn komt daar ook nog de heropstart van het onderwijs en de verstrekking van psychosociale trauma behandeling bij alsook de fysieke heropbouw van ziekenhuizen, scholen, woningen.

“Daarom roepen we iedereen op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gekende rekeningnummer 12-12 is sinds vandaag geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië”, zegt 12-12 Coördinator Gilles Van Moortel.

Giften

In beide landen, werken de 12-12 organisaties samen met bestaande netwerken en lokale NGO’s. De giften op de rekening van het 12-12 Consortium worden verdeeld over de zeven organisaties die lid zijn van het 12-12 Consortium volgens de jaarlijkse verdeelsleutel. De 12-12 oproep start vandaag en loopt tot 31 juli 2023. Elke donatie die in deze periode voor een minimumbedrag van 40 euro wordt gedaan, geeft volgend jaar, in 2024, recht op een fiscaal attest.

Een overzicht van de acties van de verschillende consortium-leden kunt u terugvinden op de website www.1212.be. Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be.