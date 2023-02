Belgische arts in Turkije bezorgd over omstandigheden in rampgebied: “Nieuwe problemen dreigen voor diegenen die nog gered konden worden”

Hulporganisaties waarschuwen voor de verspreiding van ziektes zoals cholera na de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. Al zes dagen is er namelijk in heel wat regio’s geen toegang meer tot veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. “Het is ook een kwestie van tijd voor er zware luchtweginfecties optreden”, zegt de Vlaamse spoedarts Gerlant van Berlaer (UGent) die na de aardbeving in naam van B-Fast op verkennende missie vertrok naar Turkije.