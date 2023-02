Voormalig buitenlandminister Christodoulides nieuwe president van Cyprus

Nikos Christodoulides (49), een voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, is officieel uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen in zijn land. Hij heeft het gehaald met 51,8 procent van de stemmen, zijn uitdager Andreas Mavrogiannis (66) haalde 48,2 procent. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt, nadat 97 procent van alle uitgebrachte stemmen zijn geteld.

Christodoulides is een conservatieve politicus, maar nam als onafhankelijke aan de verkiezingen deel. Mavrogiannis werd gesteund door de linkse AKEL, en nam eveneens deel als onafhankelijke. Bij de eerste ronde haalde vorige week geen van de veertien kandidaten een absolute meerderheid. Daarom moesten Christodoulides en Mavrogiannis het nu in een beslissende tweede ronde tegen elkaar opnemen.

Mavrogiannis heeft zijn nederlaag al erkend en feliciteerde Christodoulides met de winst. Ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte haar gelukwensen over. Ze zegt ernaar uit te kijken met Christodoulides samen te werken. De oud-minister is meteen het jongste staatshoofd ooit van het land.

De verkiezing is belangrijk omdat de rechtstreeks door het volk verkozen president de regering vormt en leidt in Cyprus. Het Turks-Cypriotische noorden nam geen deel aan de verkiezing, enkel in het zuidelijke deel van het eiland werd gestemd. De opkomst lag bij de tweede ronde op 72,2 procent.

Christodoulides volgt Nikos Anastasiades op, die er twee termijnen van vijf jaar als president op heeft zitten.