Serieuze domper voor Zulte Waregem: Ruud Vormer staat minstens zes weken aan de kant met sleutelbeenbreuk

Al in de openingsminuut liep Vormer de blessure op. De voormalige kapitein van Club Brugge kwam slecht neer na een duel met KV Oostende-spits Fraser Hornby. Hij tastte naar zijn sleutelbeen en moest even naar de kant, maar probeerde toch nog verder te spelen. Na een kwartier bleek dat Vormer toch te veel last had om door te gaan. Nicolas Rommens kwam hem vervangen.

Onderzoek wees uit dat Vormer een sleutelbeenbreuk opliep en dat hij komende week al onder het mes moet. Een flinke streep door de rekening van Zulte Waregem die de voormalige Gouden Schoen zes à acht weken zal moeten missen. Een ramp in volle degradatiestrijd. Meer dan ooit komt de druk nu op de schouders van Christian Brüls die tegen KV Oostende alvast mee ten onder leek te gaan en evenmin thuis gaf op de cruciale momenten.

© BELGA