Palestijnse tiener gedood bij nieuwe Israëlische raid op Westelijke Jordaanoever

“Qoussaï Radwane Waked, 14 jaar oud, stierf nadat hij zwaargewond was geraakt aan de buik door echte kogels” afgevuurd door de Israëlische “bezetters” in de stad Jenin, zei het ministerie in een mededeling.

Het leger zei dat naar de Israëlische troepen geschoten werd toen ze een vermoedelijke Palestijnse activist probeerden te arresteren, terwijl er ook “met explosieven en stenen” gegooid werd. Het deelde verder mee dat geen enkele soldaat gewond raakte.

Een fotograaf van het Franse persbureau AFP zag het lichaam van de Palestijnse jongen in een laken gewikkeld op een draagberrie.