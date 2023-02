Nog een derby ontspoord: stoppen slaan door na late strafschop, vijf rode kaarten voor één ploeg

De topper in vierde provinciale A tussen FC Dampoort Gent en SKV Oostakker is zondag op een anticlimax geëindigd. De scheidsrechter moest de partij noodgedwongen staken en de opgeroepen politie diende de gemoederen te bedaren.

Het ging om een onvervalste topper in de reeks: FC Dampoort Gent stond voor de wedstrijd op de tweede plaats en telde twee punten minder dan de leidersploeg. Er was dan ook veel volk afgezakt voor de derby. Maar toen SKV Oostakker in de 89ste minuut via een strafschopdoelpunt op een 0-1 voorsprong klom, gingen de poppen aan het dansen.

Glenn Vande Cauter juicht nadat hij er op strafschop 0-1 van heeft gemaakt. — © NDM

“Het was een lichte, maar terechte penalty omdat onze speler in het strafschopgebied werd aangetikt”, zegt Bart Walleyn, de coach van SKV Oostakker. “Nadat we hadden gescoord, sloegen de stoppen bij FC Dampoort Gent volledig door. Er werden vijf spelers van onze opponent uitgesloten waardoor die ploeg nog met zes op het veld stond. De partij werd niet officieel afgefloten, maar bij een 0-1 tussenstand gestaakt. De scheidsrechter maakte een verslag op waarna Voetbal Vlaanderen een verdict over deze wedstrijd zal vellen. Het staat zo goed als vast dat wij de partij zullen winnen. Het is mogelijk dat de 0-1 tussenstand wordt behouden of er een 0-5 forfaitzege wordt uitgesproken.”

FC Dampoort Gent boos

“We kenden het grote belang van dit duel”, reageert gerechtigd correspondent Furkan Sag van FC Dampoort. “We hadden twee lijnrechters gevraagd en gekregen om deze partij in goede banen te leiden. We hadden naast het terrein voor een perfecte organisatie gezorgd. Er leek tot één minuut voor het einde niets aan de hand. Een speler van SKV Oostakker pakte na het doelpunt met enkele beledigende uitspraken richting onze ploeg uit. Er gingen twee spelers uit beide kampen met elkaar op de vuist en die werden terecht uitgesloten. Ik kon me verzoenen met die beslissing van de scheidsrechter. Het was echter onbegrijpelijk dat er nog vier spelers van FC Dampoort Gent met rood naar de kleedkamer moesten. Deze wedstrijd moest een feest worden, maar het draaide anders uit.”

Nadat Oostakker de penalty had omgezet, kookten de potjes over bij FC Dampoort — © NDM

Ook in Vilvoorde liep een derby zondagmiddag uit de hand. Daar werd de scheidsrechter na een rode kaart bespuwd door een speler en zou hij ook een slag in het gezicht hebben gekregen. De match werd stopgezet en de politie moest ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren. ()