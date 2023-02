Liedje van priester die al jarenlang in België woont, verovert de wereld via TikTok en discotheken: “David Guetta mag me altijd bellen om het samen op te nemen”

In de sixties hadden we Soeur Sourire die de wereld al zingend veroverde. En nu lijkt de Kameroense priester Aurélien Saniko (52), die al jarenlang in België woont, in haar voetsporen te treden. Zijn liedje Comment ne pas te louer ging de voorbije weken viraal op Tiktok en wordt door dat succes zelfs wereldwijd gedraaid in discotheken door topdj’s zoals David Guetta. “Die mag me altijd bellen”, zegt Saniko, die in het Waalse Gentinnes priester is. “Dan kunnen we het eens samen opnemen.”