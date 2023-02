Protest in oosten van Rusland na veroordeling ex-gouverneur

Officieel werd Foergal (53) beschuldigd van huurmoorden die begin jaren 2000 werden gepleegd. Critici zeggen dat deze beschuldigingen opgezet spel zijn. De politicus zelf, die vrijdag veroordeeld werd, wijst elke schuld van de hand.

Foergal behoort tot de rechts-nationalistische en eigenlijk Kremlingetrouwe partij LDPR. In 2018 won hij de gouverneursverkiezingen van de kandidaat van Verenigd Rusland, de Kremlinpartij, en lokte daarmee in de ogen van velen de ergernis uit van het machtscentrum in het 6.000 kilometer verderop gelegen Moskou. Toen Foergal in het kader van het gerechtelijk onderzoek tegen hem in 2020 afgezet werd, kwam het in Chabarovsk maandenlang tot de grootste protestbetogingen in decennia.

Of er bij de jongste manifestatie mensen werden opgepakt, was niet meteen bekend. Grote betogingen zijn zeldzaam sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne ongeveer een jaar geleden. Doorgaans treedt het staatsapparaat uiterst hard op tegen kritische stemmen.