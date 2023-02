Joseph Paintsil is bij Genk onzeker voor Mechelen

De match tegen Antwerp was nog maar vijf minuten aan de gang toen Joseph Paintsil een eerste keer tegen de vlakte ging en naar de linkerschouder tastte. Na een korte oplapbeurt slaagde hij erin om de zijstaak te viseren. Op slag van rust riep de Ghanees opnieuw om medische hulp.

“Ik kreeg een paar pijnstillers toegediend, maar veel hielpen die niet”, kloeg Paintsil na afloop. In de mixed zone stond hij de pers te woord terwijl hij de linkerschouder vasthield met zijn rechterhand. “Ik heb erg veel pijn, het wordt afwachten wat verdere onderzoeken aan het licht brengen. Maar ik ga in ieder geval niets forceren. Als KV Mechelen te vroeg komt, dan is dat maar zo. We hebben in onze groep meer dan voldoende kwaliteit om dit op te vangen.” (edg)