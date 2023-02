Amerikanen schieten opnieuw voorwerp uit de lucht

Deze keer ging het om iets dat op grote hoogte vloog boven Lake Huron, een meer op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten.

De voorbije dagen haalden Amerikaanse straaljagers al twee niet nader geïdentificeerde objecten neer. Dat gebeurde voor de kust van Alaska en boven het noorden van Canada.

Vorige week werd een Chinese ballon uit de lucht geschoten. Die diende volgens de Amerikanen voor spionage, maar China ontkende dat en zei dat het een weerballon was.

LEES OOK. Ook Canada haalt “hoogvliegend, cilindervormig object” neer uit het luchtruim

De Democratische afgevaardigde Elissa Slotkin van Michigan zei zondag dat de operatie om het object boven Lake Huron neer te halen werd uitgevoerd door piloten van de Amerikaanse luchtmacht en de Nationale Garde. “Geweldig werk van iedereen die deze missie heeft uitgevoerd, zowel in de lucht als op het hoofdkwartier. We zijn allemaal geïnteresseerd in wat dit object precies was en wat het doel ervan was,” zei ze in een tweet.

Ook Republikein Jack Bergman uit Michigan bevestigde de operatie zondag met een tweet: “Het Amerikaanse leger heeft nog een ‘object’ boven Lake Huron ontmanteld. Ik waardeer de beslissende actie van onze gevechtspiloten,” zei hij.

Het Pentagon en de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis weigerden onmiddellijk commentaar over wat het object precies is, aldus Bloomberg. Wel zou het niet om een militaire dreiging gaan. Er is ook geen aanwijzing dat het spionagemateriaal bevatte.

Net als een vorig object, werd dit object boven Montana gespot alvorens het werd neergehaald.