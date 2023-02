OVERZICHT. Reguliere competitie Challenger Pro League zit erop, dit is de stand van zaken bij het begin van de play-offs

De laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League zit erop. Het klassement wordt vanaf nu in twee gedeeld: de eerste zes ploegen spelen vanaf 25 februari Promotion Play-offs, de laatste zes ploegen strijden om het behoud. Hieronder een overzicht en alles wat u moet weten.

RWDM begint als leider aan de play-offs. — © BELGA Promotion Play-offs 1. RWDM 46 punten 2. Beveren 43 3. Beerschot 38 4. Club NXT 36 5. Lierse K. 36 6. RSCA Futures 34

In de zogenaamde Promotion Play-offs strijden de zes beste teams om één rechtstreeks ticket naar 1A. Alle ploegen spelen twee keer tegen elkaar, er zijn dus tien speeldagen. Alleen de kampioen promoveert, de vijf andere teams blijven met lege handen achter. Beloftenteams kunnen deelnemen aan de Promotion Play-offs, maar kunnen niet promoveren. Als een beloftenteam toch bovenaan zou eindigen, dan gaat het promotieticket naar het eerstvolgende ‘gewone’ team in de stand.

Bij de start van de Promotion Play-offs worden de punten uit de reguliere competitie behouden, er vindt dus geen halvering van de punten plaats.

Virton zit in vieze papieren na een nieuwe nederlaag tegen Jong Genk. — © BELGA Relegation Play-offs 7. Lommel 32 punten 8. Deinze 30 9. *Jong Genk 19 10. FCV Dender 19 11. *SL16 FC 18 12. RE Virton 14 * Jong Genk en SL16 spelen nog een inhaalwedstrijd.

Ook in de Relegation Play-offs wordt het huidige puntenaantal behouden. Het team dat na die play-offs laatste staat, degradeert naar eerste nationale. Ook beloftenteams kunnen degraderen.

Hoe ziet de Challenger Pro League er volgend seizoen uit?

Vanaf het seizoen 2023-2024 zullen er 16 teams aantreden in de Challenger Pro League. Er komen dan drie rechtstreekse dalers uit 1A en drie rechtstreekse stijgers uit eerste nationale bij. Het play-offsysteem wordt dan nog maar eens overhoop gegooid. De eerste twee in de Challenger Pro League promoveren rechtstreeks naar 1A. De nummers 3 tot 6 spelen een eindronde en de winnaar daarvan kan via een barragematch ook nog naar 1A promoveren.

De laatste vier clubs in 1A spelen na de reguliere competitie immers nog een play-down. Alleen de winnaar daarvan redt zich zéker. Het nummer twee speelt het barrageduel tegen de winnaar van de eindronde in de Challenger Pro League, de laatste twee teams van de play-downs zakken rechtstreeks. Zo zouden er vanaf volgend seizoen drie teams uit 1A kunnen degraderen en drie teams uit tweede klasse kunnen promoveren.