Napoli stuurt rode lantaarn Cremonese kansloos naar huis, dodelijk aanvallersduo alweer niet te stoppen

Napoli blijft door de competitie razen. Tegen Cremonese kwam de leider in de Serie A nooit in de problemen, uiteindelijk werd het 3-0. Alweer Khvicha Kvaratskhelia en alweer Victor Osimhen zorgden voor de eerste twee goals. Eljif Elmas maakte het laatste doelpunt. Bij Cremonese zat Cyriel Dessers niet in de selectie.