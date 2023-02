Moederbedrijf Mars moet boete betalen nadat twee arbeiders in tank vol chocolade vallen

Het moederbedrijf van Mars is veroordeeld tot het betalen van een boete van 14.500 dollar (13.600 euro) nadat twee arbeiders in een tank vol chocolade gevallen waren en gered moesten worden.

Het incident deed zich in juni 2022 voor in een fabriek van Mars Wrigley in Elizabethtown, Pennsylvania. Twee arbeiders, die er niet voltijds werkten, vielen toen om een nog onduidelijke reden in een vat waarin Dove-chocolade gemengd werd. Er moest door de toegesnelde hulpdiensten een gat gemaakt worden in de onderkant van de driekwart gevulde tank om de twee te kunnen bevrijden. Een van de arbeiders werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de Occupational Safety and Health Administration in de VS was het incident “ernstig”. “Die mannen waren ingehuurd om die tanks te reinigen en ze kregen daar niet de juiste opleiding voor”, klonk het. Mars Wrigley werd dan ook veroordeeld tot het betalen van een boete van 14.500 dollar (13.600 euro).

Een woordvoerder van het bedrijf zei niet in beroep te gaan tegen de boete. “De veiligheid van onze werknemers, ook zij die niet vast voor ons werken, is absoluut prioritair voor ons”, zei hij. “We waarderen dan ook hoe het onderzoek in samenwerking met ons gevoerd is.”