België steunt Europese Commissie in zaak rond Hongaarse ‘antihomowet’ voor EU-Hof

België stapt mee in de procedure die de Europese Commissie voor het EU-Hof van Justitie aangespannen heeft tegen Hongarije over zijn zogenaamde ‘antihomowet’. Dat maakt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib maandag bekend.

De controversiële wet, die officieel bedoeld is om minderjarigen te beschermen, verbiedt de voorstelling of promotie van “afwijkende identiteit van het geslacht bij geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit”. Snel werd de wet bekend als een ‘antihomowet’. De Commissie opende in 2021 een inbreukprocedure tegen Hongarije omdat de wet volgens haar personen discrimineert op basis van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Met name de fundamentele rechten van LGBTQI+-personen worden met de voeten getreden, vindt ze.

Omdat Hongarije geen gehoor gaf aan de kritiek, trok de Commissie vorig jaar naar het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dat nu moet onderzoeken of de wet verenigbaar is met het Europees recht. België schaart zich nu aan de zijde van de Commissie in die procedure, zegt minister Lahbib.

Prioriteit

“De strijd tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie is voor ons land altijd een prioriteit geweest”, verklaart Lahbib. Ze herinnert eraan dat België in 2021 aan de kar trok voor een gezamenlijke verklaring van 18 Europese lidstaten waarin die hun bezorgdheid uitspraken over de Hongaarse wet, “die onder het mom van kinderbescherming LGBTQI+-personen discrimineert en het recht op vrije meningsuiting schendt”.

Dat België nu tussenkomt voor het EU-Hof is volgens Lahbib dan ook een logische opvolging van deze verklaring. “We stellen vast dat de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap op veel plaatsen toenemend onder druk staan, ook binnen Europa. (...) Het is een zorgwekkende trend, die gekeerd moet worden. Daarom zal België - nadat het de zaak internationaal op de agenda zette - nu ook voor het Europees Hof van Justitie tussenkomen om de rechten van LGBTQI+-personen te verdedigen. Ons land heeft de vaste ambitie om zowel nationaal als internationaal een voortrekkersrol te blijven spelen.”