Zorgen bij Man City om Erling Haaland? “Denk niet dat het om een blessure gaat”

Manchester City nam gisteren relatief eenvoudig de maat van Aston Villa met 3-1. Erling Haaland was dit keer niet een van de doelpuntenmakers, al leverde hij wel een assist af voor Gündogan. Maar het zure nieuws voor de thuisploeg was dat de Noor bij de rust al vervangen moest worden na een dijblessure.

De Citizens leidden bij rust al met een vlotte 3-0 na goals van Rodri, Gündogan en Mahrez. Al waren er wel zorgen om Haaland. “Hij kreeg een tik te verwerken bij een botsing”, klonk het bij trainer Pep Guardiola, die zijn Noorse vedette uit voorzorg wisselde tijdens de rust.

“Als de match spannender was op dat moment, had ik hem misschien niet van het veld gehaald”, ging de Spanjaard verder. “Ik denk niet dat het om een blessure gaat, maar maandag zullen we meer weten. Mocht het toch een risico zijn, dan zal hij komende woensdag (wanneer City dé topper tegen rechtstreeks concurrent Arsenal speelt) niet in actie komen. Al hoop ik natuurlijk dat hij er klaar voor zal zijn.”