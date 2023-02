China slaat terug na heisa: “VS stuurden op jaar tijd al meer dan tien ballonnen over China”

Die ballon was volgens de Amerikanen een spionagetuig, terwijl de Chinezen blijven volhouden dat het om een afgedreven weerballon ging.

Oorlogsschepen

De Verenigde Staten moeten “in de spiegel kijken” en “hun praktijken veranderen”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie maandag. Hij voegde eraan toe dat China zich het recht voorbehoudt om in de toekomst gepaste acties te treffen. “Er is niets zeldzaam aan Amerikaanse ballonnen die illegaal het lucthruim van een ander land binnendringen”, aldus de woordvoerder nog.

De Verenigde Staten stuurden ook vliegtuigen en oorlogsschepen, aldus de Chinese woordvoerder. In de Zuid-Chinese Zee werden al 64 bewegingen geregistreerd. Peking maakt aanspraak op een groot deel van die betwiste zee, hoewel een internationale arbitragerechtbank in 2016 die Chinese aanspraak betwistte. Toch bouwt het er militaire installaties.

“Het is redelijk duidelijk welk land het grootste spionage-imperium ter wereld is”, aldus de Chinese woordvoerder. Hij verwees daarvoor onder meer naar de Amerikaanse afluisteractiviteiten in verschillende Europese landen.

Zondag nog schoten de Amerikanen al het vierde object, boven de VS en Canada, in ruim een week tijd neer. Dat laatste voorwerp vormde geen militaire dreiging, liet een hoge regeringsfunctionaris in Washington al weten.

“Geïsoleerde gebeurtenis”

De weerballon die door het Amerikaanse luchtruim binnenvloog was, aldus Peking, “een volledig onverwachte en geïsoleerde gebeurtenis, veroorzaakt door overmacht”. Over de andere objecten in het Amerikaanse en Canadese luchtruim zei de woordvoerder geen informatie te hebben.

Een Taiwanese hoge ambtenaar zegt maandag in de Financial times nochtans dat de voorbije jaren tientallen Chinese militaire ballons het Taiwanese luchtruim zijn binnengevlogen. “Ze komen heel vaak, de laatste nog een paar weken geleden”, aldus de anonieme bron. Een andere bron in Taiwan zegt dat dergelijke vluchten gemiddeld één keer per maand plaatsvonden. Tot dusver had het Taiwanese ministerie van Defensie een jaar geleden slechts één keer zo’n incident bevestigd. Daarbij ging het om een hele reeks ballonnen.