B-FAST gebruikt in Turkije patiëntenformulier van Heistenaar: “Geen vergissing mogelijk”

In het veldhospitaal dat B-Fast in Turkije aan het opgerichten is, zal het team honderden slachtoffers van de aardbevingen verzorgen. Dat zullen ze doen met behulp van een patiëntenformulier bedacht door Frank De Jong uit Heist-op-den-Berg. Bij de overdacht van patiënteninformatie gaat er vaak veel kostbare info verloren door de verschillende vreemde talen die er gesproken worden. Het formulier dat hij bedacht voor zijn bachelorproef aan zijn verpleegkunde-opleiding moet dat probleem verhelpen. Dinsdag reist ook Frank De Jong zelf naar het rampgebied.