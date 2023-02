Eurozone ontsnapt aan voorspelde recessie

De economie van de eurozone zou dit jaar met 0,9 procent van het bbp groeien, in de hele EU wordt een groei van 0,8 procent verwacht. Dat is respectievelijk 0,6 procentpunt en 0,5 procentpunt beter dan in november nog werd voorspeld. Toen werd er ook vanuitgegaan dat de Europese economie in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 lichtjes zou krimpen, waarmee aan de voorwaarde van een recessie voldaan zou worden.

Maar dat is dus niet het geval. De negatieve groei die in de laatste drie maanden van vorig jaar verwacht werd, werd vermeden. Over heel 2022 zou de economie in de twintig eurolanden en in de hele EU alsnog met 3,5 procent gegroeid zijn. Voor 2024 wordt een groei van 1,5 procent voorspeld in de eurozone en van 1,6 procent in de EU27.

De Belgische economie groeide vorig jaar met 3,1 procent, becijferde de Commissie. Voor dit jaar verwacht ze een groei van 0,8 procent, voor volgend jaar een van 1,6 procent. De inflatie in ons land zou dit jaar 4,3 procent bedragen, minder dan de 5,6 procent die voor de hele eurozone voorspeld wordt.