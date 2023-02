Vlaams Belang trekt aan alarmbel over oplopende kosten voor middagtoezicht op school

Het Vlaams Belang trekt aan de alarmbel over de hoge kosten die bepaalde scholen aan ouders doorrekenen voor het middagtoezicht. Volgens Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers lopen de bedragen op tot drie euro per dag per kind, wat voor gezinnen met vier kinderen neerkomt op 200 euro per maand. Beckers dringt er bij de Vlaamse regering op aan in te grijpen.

Middagtoezicht is een vreemd beestje in het onderwijs. Dat middagtoezicht valt namelijk buiten de wettelijke opdracht van het onderwijs en scholen zijn dus niet verplicht om dit in te vullen. Scholen kunnen voor het toezicht een vergoeding vragen. Die vergoeding heeft in het verleden al eens de naam ‘boterhammentaks’ gekregen.

Volgens Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) zijn de prijzen voor dat middagtoezicht sterk gestegen. “Bedragen van drie euro per dag per kind voor enkel het toezicht zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Dat komt op een maand toch al snel op 50 euro per kind, wat in het geval van een groot gezin met bijvoorbeeld vier schoolgaande kinderen neerkomt op 200 euro per maand voor een dienst waar men niks materieels voor in de plaats krijgt”, zegt Beckers.

Twee pistes

Minister van Onderwijs Ben Weyts moet ingrijpen, meent Beckers. Zij ziet twee mogelijke pistes. “Ofwel wordt middagpauze gezien als integraal deel van de schooldag en zijn de scholen verantwoordelijk, maar dan moet Weyts ook financieel over de brug komen en zorgen dat scholen hiertoe ondersteunend personeel kunnen aanwerven”, stelt Beckers. “Ofwel verschuift men de regierol voor dat toezicht richting de lokale besturen, zoals men al gedaan heeft bij het decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten.”

Weyts: “Praktisch moeilijk”

Die laatste piste lijkt voor minister Weyts geen optie. “Het middagtoezicht heeft namelijk plaats tijdens de schooluren en op elke school afzonderlijk. Dit maakt het praktisch moeilijk te organiseren en coördineren door een lokaal bestuur. Hierin verschilt het van het aanbod aan opvang voor en na de schooluren, waar een gecoördineerde aanpak over verschillende scholen heen wenselijk kan zijn”, aldus Weyts.

De N-VA-minister wijst er in zijn antwoord ook op dat de kosten die scholen doorrekenen “in verhouding moeten staat tot de geleverde prestaties” en dat scholen verplicht zijn om een gespreide betaling mogelijk te maken.