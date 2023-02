Zeventig aanbevelingen voorgesteld voor verbetering van Belgische gezondheidszorg

Het Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) heeft maandag in Brussel een rapport voorgesteld met daarin 70 concrete aanbevelingen om de Belgische gezondheidszorg duurzamer en veerkrachtiger te maken. De Universiteit van Gent heeft het onderzoek uitgevoerd.

De Covid-19-pandemie heeft enkele tekortkomingen blootgelegd van de Belgische gezondheidszorg en getoond waar de druk het hoogst is. Het PHSSR vroeg daarom aan professor dokter Lieven Annemans (UGent) om een onderzoek uit te voeren met een focus op zeven domeinen: bestuur, financiering, personeel, geneesmiddelen en technologieën, dienstverlening, volksgezondheid en ecologische duurzaamheid. De aanbevelingen werden maandag in Brussel voorgelegd aan de gezondheidssector en aan beleidsmakers.

“Bij de 70 aanbevelingen die we hebben geformuleerd, valt het op dat een deel van die aanbevelingen de voorbije jaren al verschillende keren werden gemaakt, maar dat er tot op heden weinig mee gedaan is, zoals bijvoorbeeld meer investeringen in preventie en screening, de nood aan langetermijnplannen, en betere data-integratie”, vertelt professor Annemans. “Volgens mij is er een nieuw momentum aangebroken voor de beleidsmakers om hier nu wel werk van te maken.”

Een ander deel van de aanbevelingen zijn nieuwe voorstellen. Sommigen kunnen volgens het onderzoek al snel in de praktijk gebracht worden, zoals bijvoorbeeld een verbeterde samenwerking tussen de verschillende stakeholders en de patiënt.