Gasprijs daalt verder door lager verbruik en volle voorraden

De Europese gasprijs is maandag verder gedaald tot het laagste niveau in bijna een maand tijd. De daling volgt op het groeiende vertrouwen dat Europa de winter doorkomt zonder rantsoeneringen van de brandstof vanwege het lagere verbruik en volle opslagen.

Op de belangrijke Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur maandagochtend met 4 procent tot 51,79 euro. Met een prijsniveau van rond de 50 euro komt de gasprijs weer in de buurt van de laagste niveaus sinds september 2021. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.

De vrees dat Europa deze winter te maken zou krijgen met rantsoeneringen van gas en stroomonderbrekingen is niet uitgekomen door een combinatie van factoren. Milde weersomstandigheden beperkten de vraag naar gas voor verwarming en de Europese landen hebben veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) geïmporteerd om de weggevallen Russische gasleveringen op te vangen. De gasopslagen zitten daardoor veel voller dan normaal voor de tijd van het jaar.

De Europese opslagen zijn momenteel gemiddeld voor ongeveer 65 procent gevuld, volgens gegevens van Gas Infrastructure Europe. En de opslagen zouden de winter zelfs boven de 50 procent kunnen afsluiten. Dat zou een verdubbeling zijn ten opzichte van het opslagniveau een jaar eerder.