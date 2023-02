PSG mag hoop koesteren: Kylian Mbappé twee dagen voor Champions League-clash met Bayern München opnieuw op training

Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat de aanvaller na zijn uitvallen op 1 februari, in de competitiewedstrijd bij Montpellier, drie weken aan de kant zou moeten blijven met een dijblessure. Hij blijkt nu sneller weer fit. Zondag trainde hij voor het eerst opnieuw bij PSG. De hoop dat de Fransman kan spelen tegen Bayern, op z’n minst als invaller, is gegroeid.

Mbappé nam maandag aan het begin van de training deel aan een spelletje balbezit, samen met die andere twijfelachtige vedette Lionel Messi, de voorbije week op de sukkel met hamstring. Na een kwartier werden de media traditiegetrouw geweerd van de training.

Coach Christophe Galtier toonde zich zaterdag na de 3-1 nederlaag bij Monaco nog pessimistisch over een snellere comeback dan voorzien van Mbappé. “We volgen een protocol. Hij had een spierblessure. We nemen werkelijk geen enkel risico met Kylian”, zei hij.

Ook Thomas Müller lijkt fit aan de overzijde

Een dag voor de clash in de achtste finales van de Champions League tegen PSG heeft Thomas Müller maandag kunnen trainen. De Duitse aanvaller moest zaterdag bij de rust gewisseld worden in de 3-0 overwinning in de Bundesliga tegen Bochum. Hij had last van de kuit. De wissel lijkt slechts een voorzorgsmaatregel te zullen zijn geweest. Ook middenvelder Ryan Gravenberch is opnieuw fit na een knieblessure. Bayern moet wel nog doelman Manuel Neuer, verdediger Lucas Hernandez en aanvaller Sadio Mané missen. Zij liggen al lange tijd in de lappenmand. Joshua Kimmich keert terug uit schorsing.

