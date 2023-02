De invloed van Benito Raman reikt tot buiten de landsgrenzen: Venezia-spits beloont zich na match met pintje en poseert met fans

Venezia klopte afgelopen weekend het SPAL van Radja Nainggolan met 2-1. De doelpunten van de thuisploeg werden aangeleverd door Joel Pohjanpalo. De Fin had na afloop wel trek in een verfrissend pintje bier en ging er dan ook eentje halen in de bar naast het veld. De aanwezige fans zagen het graag gebeuren en wilden vervolgens met hem op de foto. Leuke beelden, die doen denken aan het voorval met Benito Raman in Oostende. En gezien ‘het halen van een pintje’ ook wel een beetje aan het WK-lied van Rocco Granata uit 1990.