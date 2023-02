Niet PSG, Bayern of Real Madrid, wel het team van Brecht Dejaegere vindt in 2023 het best de weg naar doel in de vijf topcompetities

Waar u normaal gezien een groot team verwacht, is het dit keer anders. In 2023 is Toulouse tot dusver het meest efficiënte team in Frankrijk, Italië, Spanje, Engeland én Duitsland samen. Dat heeft L’Equipe uitgezocht. Dejaegere en co hebben in tien matchen (waaronder ook bekerduels) maar liefst 30 keer raak getroffen. Gemiddeld laten ze drie goals per duel noteren. Een van de hoofdrolspelers daarbij is Thijs Dallinga. De 22-jarige Nederlander scoorde dit jaar al zeven keer.

De Zuid-Fransen doen met 30 stuks beter dan eerste achtervolgers Manchester United, Atalanta en Barcelona.

Philippe Montanier, huidig trainer van Toulouse en op een blauwe maandag ook nog aan de zijlijn bij Standard, relativeert de status van beste doelpuntenmakers in Europa. “Dit aantal komt natuurlijk ook door de zeven goals die we maakten tegen Lannion in de Coupe de France. Ik ben niet zeker of Bayern München al tegen hen gespeeld heeft”, lacht Montanier.