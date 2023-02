Immersieve expo rond Van Gogh keert terug naar Brussel

“Van Gogh: The Immersive Experience” streek in 2018 een eerste keer neer in de hoofdstad. Intussen reisde de expo de wereld rond en kon die al meer dan vijf miljoen bezoekers bekoren. De tentoonstelling dompelt de bezoekers met haarscherpe digitale projecties onder in de schilderijen en verhalen van Van Gogh. Zijn landschappen komen metershoog tot leven met op de achtergrond muziek die speciaal voor de expo gecomponeerd werd. In totaal worden meer dan driehonderd werken van de kunstenaar geprojecteerd.

Een van de nieuwigheden is de nieuwe zaal getiteld ‘From Woodblocks to Van Gogh’. Hier wordt het publiek meegenomen op een reis door de tijd via de eeuwenoude techniek van de blokdruk. Deze techniek is afkomstig uit China, maar vooral gekend door de Japanse drukprenten. Van Gogh verzamelde deze prenten en liet zich hier vaak door inspireren. De expo wordt bovendien meer voelbaar door het gebruik van een nieuwe virtual reality ervaring die je meeneemt op een reis doorheen het rijke leven en de inspiratiebronnen van Van Gogh.

De expo wordt georganiseerd door het in Brussel gevestigd bedrijf Exhibition Hub. Tickets bestellen kan al via de website www.vangoghexpo.com.

© REUTERS