Essevee werkt zich in nesten met gelijkspel tegen Oostende: “Nu zijn we verplicht om zes op zes te pakken”

“We roepen het onheil over onszelf af”, toonde Sammy Bossut zich na afloop evenwel ook nuchter. “Dat is eigenlijk ook meteen het verhaal van het ganse seizoen.” De partij begon nochtans uitstekend voor Zulte Waregem, want Zinho Gano bracht de thuisploeg al snel op voorsprong. “We beginnen goed aan die match en komen ook snel voor. We spelen dan ook best wel goed voetbal, maar dan krijg je plots het deksel op de neus.”

De gelijkmaker van Hornby kwam inderdaad als een mokerslag binnen bij Essevee. De thuisspelers moesten even bekomen van die mentale tik, maar trokken vervolgens toch nog met de moed der wanhoop in de aanval. “We brachten na rust gewoon te weinig en na die 1-1 probeer je nog wel iets recht te trekken, maar dat lukte dus niet. Je voelde dat het van moeten was vandaag en we waren bij die 1-0-tussenstand duidelijk ook bang om nog die tegentreffer te incasseren.”

“Als je ziet dat ze met een lucky goal nog gelijkmaken, tja. Ik zie die bal ook gewoon niet afkomen, want er staan nog twee jongens voor mij, maar plots gaat die bal wel tegenvoets binnen”, sakkerde Bossut, die met zijn ploegmakkers voor de rust al een eerste opdoffer moest zien te verwerken. “Het uitvallen van Ruud Vormer is natuurlijk een fikse tegenvaller. De andere jongens hebben ook keihard geknokt. Zo vond ik Nicolas Rommens echt goed spelen. Communicatief heeft Ruud evenwel een andere stijl. Dat speelt misschien toch een rol.”

Ondanks de matige prestatie vond Bossut niet dat zijn team ten onder was gegaan aan de druk. Faalangst als reden voor het puntenverlies, nee, dat vond hij een brug te ver. “Nee, echt niet. Op bepaalde momenten moet je gewoon kunnen tegenprikken en doorduwen zelfs. Daar slaagden we dus niet in. In de slotminuten kregen we nog enkele halve kansen, maar de bal viel nooit echt goed. Dat was eerder tegen Club Brugge ook al het geval. Het zit inderdaad al eventjes niet echt mee.”

Knokken tot het einde

“Als je van deze drie duels zeven op negen pakt, ben je nog gewoon mee”, rekende Bossut ten slotte toch nog even luidop. “We treffen nog al onze rechtstreekse concurrenten, maar je bent nu toch weer op achtervolgen aangewezen nadat Eupen en Kortrijk wel hun wedstrijd konden winnen. We zijn nu verplicht om gewoon zes op zes te pakken. De druk wordt er zo ongetwijfeld niet minder op, maar die is er altijd. We staan al een gans seizoen op die positie en naarmate het einde nadert, neemt de druk alleen maar toe. Het wordt knokken tot het einde, maar ik blijf erin geloven. We moeten wel dringend winnen, want met een gelijkspel schiet je niets meer op.”