Opgelucht ademhalen in Parijs! Kylian Mbappé en Lionel Messi behoren tot wedstrijdselectie van PSG tegen Bayern

Kylian Mbappé en Lionel Messi behoren tot de 22-koppige selectie van PSG voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, dinsdag in Parijs tegen Bayern München.

Vooral de aanwezigheid van Mbappé is enigszins een verrassing. De Franse sterspeler blesseerde zich op 1 februari, in de competitiewedstrijd tegen Montpellier, aan de dij. Hij zou drie weken out zijn, maar kon zondag al de trainingen hervatten. Er lijkt zeker een rol voor hem weggelegd dinsdag, minstens als invaller.

Ook Lionel Messi is van de partij in de kern. De Argentijn sukkelde vorige week met de hamstring, maar trainde maandag ook mee met de Parijzenaars. Zaterdag kon hij niet meespelen in de 3-1 nederlaag van PSG bij het Monaco van Philippe Clement.

Moukoko (Dortmund) mist dubbele confrontatie met Chelsea in achtste finales

Borussia Dortmund zal het een zestal weken zonder zijn jonge aanvaller Youssoufa Moukoko moeten stellen. De achttienjarige Duitser heeft afgelopen weekend in het competitieduel bij Werder Bremen (0-2) een scheurtje in de enkel opgelopen. “We houden rekening met zes weken onbeschikbaarheid. Het is voor Youssoufa en voor ons bitter nieuws”, zegt sportief directeur Sebastian Kehl maandag.

Youssoufa Moukoko. — © AP

Moukoko mist door de blessure de twee duels tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League, komende woensdag en op 7 maart. Of de tweevoudige international de oefeninterland tegen de Rode Duivels haalt, op 28 maart in Keulen, is nog afwachten.

In maart 2021 liep Moukoko een gelijkaardige blessure op en stond hij drie maanden aan de kant.

Moukoko kwam dit seizoen in 26 wedstrijden voor Dortmund tot zes goals en zes assists.