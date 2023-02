Peter C. (46) uit Lommel had een kogelwerende vest, twee wapens en vijf laders in zijn auto liggen toen hij zaterdagavond werd gearresteerd tijdens de Miss België-verkiezing in de buurt van Plopsaland De Panne. Maar hoe geraak je daaraan? En wat moet je doen om een vergunning te krijgen voor zulke wapens?