Toby Alderweireld doet het ook goed naast het veld: Hof van Cleve schenkt nu gin en amaretto van Rode Duivel

Het driesterrenrestaurant van Peter Goossens heeft voortaan Gin 1501 en Amaretto 1905 op de kaart staan. Twee sterkedranken met verwijzingen naar Alderweirelds geliefde Antwerpen. “Het Hof van Cleve is al jaren een toonaangevend restaurant in de gastronomische wereld”, zeggen Alderweireld en Tisson. “Dat zo’n zaak amper een paar maanden na ons ontstaan als bij ons is uitgekomen, toont alleen maar aan dat we goed bezig zijn.”