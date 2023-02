Onderzoek naar crèche in Balegem: slachtoffers kunnen zich melden bij lokale politie

In het onderzoek naar een kindercrèche in het Oost-Vlaamse Balegem, waarvan de twee uitbaatsters vorige week opgepakt werden, kunnen slachtoffers zich melden bij de lokale politie. Dat melden het parket Oost-Vlaanderen en de lokale politie Regio Rhode & Schelde.

De twee uitbaters van de crèche Olio in Balegem, deelgemeente van Oosterzele, werden maandag 6 februari opgepakt naar aanleiding van een klacht. Op camerabeelden van in de opvang zou te zien hoe kindjes hardhandig werden aangepakt. De uitbaatsters werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hen na verhoor vrijliet onder strikte voorwaarden. Het gaat om een moeder en haar dochter.

Het onderzoek loopt ondertussen verder, melden politie en parket. “Indien er op basis van deze informatie mensen zijn die zich slachtoffer voelen in dit dossier kunnen zij zich melden bij de dienst slachtofferbejegening van de politiezone Regio Rhode & Schelde. Het meldpunt is beschikbaar (09/363.72.31 en 09/363.72.32) op werkdagen tussen 10 en 12 uur en van 14 tot 16 uur. Er wordt op dit moment geen gemeenschappelijk infomoment georganiseerd.”

Het Agentschap Opgroeien had vorige week beslist om de crèche uit voorzorg drie maanden te schorsen. “Op donderdagnamiddag 9 februari kreeg Opgroeien de melding vanuit het parket Oost-Vlaanderen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen deze locatie, met mogelijk gevaar voor de veiligheid van de kinderen. Er was, aldus het parket, ook sprake van beeldmateriaal”, zegt het agentschap. “Op vrijdag 10 februari deelde Opgroeien de beslissing tot schorsing met de betrokken onthaalouders en het OCMW Oosterzele, dat organisator van deze opvang is. Meteen erna werden alle ouders en ook het lokaal bestuur op de hoogte gebracht.”

De opvang bood plaats aan 18 kinderen en startte in september 2019. “Opgroeien ontving sindsdien en in totaal één anonieme klacht over deze opvang. De klacht werd eind 2019 ingediend. In deze klacht ging het over het uitsluiten van kinderen, een agressieve communicatiestijl en een contractueel geschil. In september 2021 was er een onaangekondigd inspectiebezoek door Zorginspectie in deze opvang. Het verslag was positief en er was geen aanbeveling tot opstart handhaving”, stelt het agentschap, dat zich registreerde als benadeelde partij in het gerechtelijk onderzoek.