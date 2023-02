Kleine asteroïde doet hemel boven Noordzeekanaal oplichten

Asteroïde Sar2667 had een diameter van ongeveer een meter en kwam maandagnacht om iets voor drie uur in onze atmosfeer binnen in de buurt van het Noordzeekanaal. Even was ter hoogte van Normandië een vuurbal te zien, waarna die uiteenspatte boven de zee. Ook in het westen van België kon men een glimps opvangen.

“Op zich komen zo’n asteroïden wel vaker onze atmosfeer binnen, maar dat de inslag op voorhand kan worden voorspeld is wel uitzonderlijk”, zegt astronoom Thierry Pauwels van de Koninklijke Sterrenwacht. “Dat zoiets in de buurt van België gebeurt is al helemaal uitzonderlijk.”

Het was een amateurastronoom in Hongarije die het hemellichaam als eerste opmerkte en ESA op de hoogte bracht. Sar2667 is afkomstig uit de asteroïdengordel van het binnenste zonnestelsel, die honderden miljoenen kleine asteroïden bevat. Om de twee of drie maanden dringt een daarvan onze atmosfeer binnen. Die spat dan meestal uit elkaar boven de oceanen.