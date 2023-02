Collectieve rechtszaak tegen 454 rebellen gestart over moord op voormalige Tsjadische president

In Tsjaad is maandag de collectieve rechtszaak gestart tegen 454 vermoedelijke rebellen. Ze worden allemaal beschuldigd van de moord op de voormalige president Idriss Déby Itno. Hij overleed in 2021 aan de verwondingen die hij opliep bij gevechten tegen de rebellen. Dat hebben de procureur-generaal en enkele advocaten gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

De zitting van het hof van beroep van Ndjamena, die achter gesloten deuren plaatsvond in de gevangenis van Klesoum, zo’n 20 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad, werd onmiddellijk na de voorlezing van de aanklacht verdaagd naar woensdag.

Van de 454 beklaagden waren er volgens de advocaten 386 aanwezig op de zitting. Ze staan ook terecht voor terrorisme en het ondermijnen van de staatsveiligheid.

In het voorjaar van 2021 lanceerde de sterkste rebellengroep, ‘le Front pour l’Alternance et la Concorde’ (FACT), een offensief vanuit zijn uitvalsbasissen in Libië in de richting van de hoofdstad Ndjamena. Op 20 april kondigde het leger aan dat president Déby, die Tsjaad meer dan dertig jaar met ijzeren vuist had geregeerd, aan het front was gedood door de rebellen, en het benoemde een van zijn zonen, de jonge generaal Mahamat Idriss Déby Itno, tot overgangspresident aan het hoofd van een militaire raad van vijftien generaals.