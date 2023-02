Brand verwoest café en thuis van Kurt en zijn gezin, maar ze zijn vastberaden: “We willen het café zo snel mogelijk openen”

Nieuwenrode

Twee dagen na de verwoestende brand die hun café ’t Schippershof in Nieuwenrode en hun thuis in de as legde, proberen uitbaters Kurt Debakker (38) en Wendy Heylens (37) samen met hun twee dochters Anna (5) en Emma (15) het hoofd te rechten. “We zijn alles kwijt, maar we zijn zo ongelooflijk ontroerd door alle hulp van iedereen. We willen het café zo snel mogelijk weer openen”, klinkt het moedig.