Saoedi-Arabië stuurt dit jaar nog mannelijke en vrouwelijke astronaut naar ISS

Saoedi-Arabië zal voor het eerst in zijn geschiedenis twee astronauten - een man en een vrouw - naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) sturen. Dat gebeurt in de loop van het tweede kwartaal, meldt het officiële persagentschap SPA. Zo volgt de rijke oliestaat het voorbeeld van de Verenigde Arabische Emiraten.

Het koninkrijk in de Golf is op zoek naar manieren om zijn economie diverser te maken en zijn imago te verbeteren, vooral nu het onder druk staat voor mensenrechtenschendingen.

De zending van Rayana Barnawi en Ali Al Qarni wordt georganiseerd vanuit de Verenigde Staten, met als doel “voordeel te halen van veelbelovende opportuniteiten die de ruimtevaartsector en zijn industrieën bieden op wereldschaal”, aldus nog SPA.

Op 26 februari reist de Emirati Sultan Al Neyadi aan boord van een ruimtevaartuig van SpaceX naar het ISS: zo wordt hij de eerste astronaut uit een Arabisch land die zes maanden in de ruimte zal doorbrengen. De Verenigde Arabische Emiraten, een buurland en bondgenoot van Saoedi-Arabië, hebben zich de voorbije jaren op de ruimterace gestort. In 2019 hebben ze een andere landgenoot, Hazza Al Mansouri, voor een missie van acht dagen naar ISS gestuurd. Het waren ook de Verenigde Arabische Emiraten die de eerste Arabische en islamitische astronaut in de geschiedenis aanleverden om deel te nemen aan een ruimtevlucht, die tevens vanuit de Verenigde Staten werd gelanceerd.

Saoedi-Arabië heeft in 2018 de Saoedische Ruimtecommissie opgericht. Vorig jaar heeft het land een programma gelanceerd om astronauten naar de ruimte te sturen. De projecten passen binnen het plan Vision 2030 van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij is de de facto leider van het land en de zoon van koning Salman bin Abdoel Aziz.