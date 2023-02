Europees speelt AA Gent met een andere shirtsponsor. Extra werk voor materiaalman Jean-Pierre en zijn vrouw Nancy, want VDK mag dan nergens op de kledij staan. — © BELGA

Wanneer Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers woensdagochtend in Oostende het vliegtuig nemen naar Baku, zijn materiaalman Jean-Pierre Vandeveire en zijn vrouw Nancy al enkele uren in de weer. Voor Jean-Pierre heeft de Europese trip naar Azerbeidzjan bovendien ook een speciaal tintje nadat hij eind vorig jaar zwaar ziek werd tijdens de stage van de Buffalo’s in Oliva.