“Is hij al geland?” City-speler Riyad Mahrez drijft de spot met zichzelf na onwaarschijnlijke misser tegen Aston Villa

Riyad Mahrez na zijn misser tegen Aston Villa. — © Action Images via Reuters

Mahrez kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij van dichtbij over het doel van Aston Villa-keeper Emiliano Martinez schoot. In de slotminuten kreeg de speler de ultieme kans om een 4-1 zege voor Manchester City vast te leggen, maar hij liet het plateautje dat hem werd aangereikt knullig passeren. Met een overdreven krachtige treffer vloog het shot in de handen van één van de toeschouwers op de bovenste rijen van het stadion.

Het Etihad Stadium in Manchester stond op het punt om te ontploffen, maar zalfde de ongelukkige Mahrez. Hij had in de eerste helft zijn dienst al bewezen met een doelpunt vanaf de stip.

Een dag later heeft Mahrez de misser al wat laten bezinken. Op Twitter ziet Mahrez immers de grap in van zijn blunder tegen Aston Villa.