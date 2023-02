Silvio Berlusconi onder vuur nadat hij Zelenski ervan beschuldigt conflict te laten escaleren

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is in het oog van de storm terechtgekomen na uitlatingen over de oorlog in Oekraïne. Zo beschuldigde hij de Oekraïense president Volodimir Zelenski ervan het conflict te laten escaleren en zei hij dat Kiev niet langer wapens en geld zou mogen krijgen.

De 86-jarige Berlusconi verklaarde zondagavond in Milaan aan journalisten dat hij Zelenski verantwoordelijk houdt voor het bereiken van een staakt-het-vuren en op die manier ook voor vrede in het land.

De Italiaanse oppositie en Kiev reageerden scherp op de uitspraken van de voormalige premier, terwijl zijn partij, Forza Italia, die in de regering zit, zijn woorden in een context probeerde te plaatsen.

“Berlusconi is een VIP-onruststoker binnen de Russische propaganda”, reageerde Michailo Podoliak, een adviseur van het Oekraïense presidentschap, maandag bij de Italiaanse krant La Repubblica.

“De belachelijke beschuldigingen van Berlusconi tegen de Oekraïense president zijn een poging om Poetins handen te kussen, die besmeerd zijn met bloed”, schreef Oleg Nikolenko, de woordvoerder Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken, op Facebook.

Ook Meloni niet

De uitspraken van Berlusconi komen er nadat de huidige Italiaanse premier Giorgia Meloni vorige week niet was uitgenodigd voor besprekingen met Zelenski in Parijs. Hij ontmoette toen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Ondanks die krenking is Meloni Oekraïne echter blijven steunen.

Berlusconi zei dat hij nooit gesprekken met Zelenski zou hebben bijgewoond op het moment dat zijn land vernietigd wordt en er een bloedbad is bij soldaten en burgers. “Het zou voldoende zijn geweest als hij was gestopt met het aanvallen van de twee autonome volksrepublieken in de Donbass, dan was dit alles niet gebeurd”, zei Berlusconi, die eraan toevoegde dat hij het gedrag van Zelenski “zeer, zeer, zeer negatief” vindt.