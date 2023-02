Moldavische president vreest voor couppoging door Rusland

Maia Sandu, de president van de voormalige Sovjetrepubliek Moldavië, vreest dat Rusland een poging tot staatsgreep wil ondernemen in haar land. Vermomd als volksprotest wil Moskou gewelddadige rellen en aanvallen op Moldavische overheidsinstellingen organiseren, zo heeft Sandu maandag aan lokale media verklaard.

“Het doel is om de grondwettelijk orde en legitieme macht in Chisinau door een illegitieme te veranderen (...) zodat Rusland Moldavië kan gebruiken in zijn oorlog tegen Oekraïne”, zegt de prowesterse president van Moldavië.

Sandu beroept zich op documenten die de Moldavische inlichtingendiensten van buurland Oekraïne hebben ontvangen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski had vorige week ook al verklaard dat Moskou plannen heeft om de politieke orde in Moldavië omver te werpen.

Moldavië, een van de armste landen van Europa, heeft te hoe dan ook te kampen met politieke instabiliteit. Regeringsleider Natalia Gavrilita heeft nog maar enkele dagen geleden haar ontslag ingediend.

Rusland heeft traditioneel veel invloed in Moldavië - vooral in de afvallige regio Transnistrië, waar sinds de jaren negentig Russische soldaten zijn gestationeerd.