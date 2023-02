President Erdogan in de getroffen stad Diyarbakir. Zijn regering zou volgens critici te afwezig zijn. — © AFP

De reputatie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al wat schade opgelopen en nu na de aardbevingen zijn mensen nog minder tevreden van zijn beleid. Wat is daar de invloed van op de verkiezingen van 14 mei? We vragen het aan expert Dries Lesage, professor globalisatie van de UGent.