VIDEO. Even kortsluiting bij Timothy Castagne: Rode Duivel scoort ei zo na bijzonder pijnlijke owngoal

Leicester City boekte dit weekend een stevige 4-1 overwinning tegen Tottenham en deed zo een uitstekende zaak in de strijd tegen de degradatie. Bij de Foxes stonden Timothy Castagne en Wout Faes in de basis, Dennis Praet viel in. Castagne zorgde in het King Power Stadium ei zo na voor een kolderiek eigen doelpunt. Het liep even mis in de communicatie met doelman Danny Ward, maar gelukkig trapte de Rode Duivel de bal net naast de goal.