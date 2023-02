Chinese kustwacht verblindt bemanning van Filipijns schip met ‘militaire laserstraal’

Het Chinese schip maakte ook “gevaarlijke manoeuvres” door het Filipijnse schip binnen 137 meter te naderen. Het incident vond naar verluidt plaats op 6 februari in de buurt van Ayungin Shoal, ook bekend als Second Thomas Shoal, in de Spratly-eilandenketen, in China bekend als de Nansha-eilanden.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat het Filipijnse schip “zonder toestemming” in Chinese wateren kwam.

“Het Chinese schip van de maritieme politie verdedigde de soevereiniteit en de maritieme orde van China in overeenstemming met het binnenlandse recht en het internationale recht van China”, zei woordvoerder Wang Wenbin, zonder te specificeren welke actie de Chinese zijde ondernam.

Volgens de ‘aangevallen’ bemanning werden verschillende militairen die op de brug stonden verblind met een militaire laserstraal.

Bij het incident van 6 februari was het Filipijnse schip BRP Malapascua op een missie om het schip de Sierra Madre te bevoorraden toen het werd uitgedaagd door het Chinese schip, zo beweert een Filipijnse militaire woordvoerder.

“Het opzettelijk blokkeren van de Filipijnse regeringschepen om voedsel en voorraden te leveren aan ons militair personeel aan boord van de BRP Sierra Madre is een flagrante schending van de Filipijnse soevereine rechten in dit deel van de West-Filipijnse Zee.”

Niet de eerste keer

Het is alleszins niet de eerste keer dat China lasers worden gebruikt om vijandige schepen of vliegtuigen te ‘treiteren’.

In februari 2022 beweerde Australië dat een oorlogsschip de bemanning van een Australisch P-8A-vliegtuig, een verkennings- en onderzeebootbestrijdingsvliegtuig, had verblind. China ontkende dat toen.

In mei 2019 zeiden Australische piloten dat ze meerdere keren het doelwit waren van commerciële lasers tijdens missies boven de Zuid-Chinese Zee.

En in een rapport in juni 2018 vertelden Amerikaanse militaire functionarissen aan CNN dat er van september 2017 tot juni 2018 minstens 20 vermoedelijke Chinese laserincidenten waren in de oostelijke Stille Oceaan.