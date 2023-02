Speciale rapporteurs van de Verenigde Naties beschuldigen Israël van “domicide”

Met de term ‘domicide’ verwijst professor en advocaat Balakrishnan Rajagopal, speciaal rapporteur over geschikte huisvesting, naar de wijdverspreide of systematische vernietiging van burgerhuizen in gewelddadige conflicten. Zijns inziens moet die praktijk in het internationaal recht erkend worden als misdaad. Hij is een van de speciale rapporteurs die aan het rapport gewerkt hebben. Zij zijn gemandateerd door de Mensenrechtenraad van de VN, maar spreken zich niet uit in naam van de VN.

De speciale rapporteurs hebben de internationale gemeenschap opgeroepen actie te ondernemen om een einde te maken aan de “systematische en doelbewuste sloop en verzegeling van woningen, willekeurige verplaatsing en gedwongen uitzetting van Palestijnse mensen in de bezette Westelijke Jordaanoever”, klinkt het in de verklaring.

Volgens het rapport hebben de Israëlische autoriteiten in januari alleen al 132 Palestijnse structuren gesloopt in 38 gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, waaronder 34 residentiële en 15 door donoren gefinancierde structuren. Dat is een stijging van 135 procent ten opzichte van januari vorig jaar. Ze herhalen hun bezorgdheid over de situatie in Masafer Yatta, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, “waar meer dan 1.100 Palestijnse inwoners nog steeds risico lopen op gedwongen uitzetting, willekeurige verplaatsing en vernietiging van hun huizen, bestaansmiddelen, watervoorzieningen en saneringsvoorzieningen”.

Meer dan 475.000 Israëliërs wonen in de kolonies op de Westelijke Jordaanoever. Daar wonen ook 2,8 miljoen Palestijnen.