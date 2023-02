KAART. 1,8 miljard euro vrijgemaakt voor metamorfose van tientallen stations, en “sober” is het codewoord

De overheid maakt de komende tien jaar liefst 1,8 miljard euro vrij om tientallen stations een metamorfose te geven. Maar de tijd van architecturale hoogstandjes is voorbij: “sober” is het codewoord. Het geld dient voor betere toegankelijkheid, meer (fiets)parkings en om “van stations een levendige omgeving maken”. Waar je ook je gsm kan opladen, je boodschappen kan afhalen en je kinderopvang terugvindt.

Van de 550 stations in ons land zijn er momenteel 88 waar je ook met een rolstoel of een kinderwagen zonder hulp op de trein geraakt. Dat moet over tien jaar zijn verdubbeld, dankzij liften en verhoogde perrons. Het is historisch zo gegroeid dat in België drie verschillende perronhoogtes zijn, waardoor het nu nog een gedoe is met trapjes en platformen. Door de aanpassingen in 88 extra stations, waaronder de allergrootste, zal meer dan driekwart van de reizigers zonder opstapje de trein op geraken.

De maatregel past in het beheerscontract dat de regering voor de komende tien jaar heeft afgesloten met de NMBS. Over de plannen met de stations worden nu meer details bekendgemaakt.

In totaal wordt er 1,8 miljard euro vrijgemaakt voor werken aan de stations, waarvan 40 procent voor toegankelijkheid. “Als je de stations en hun omgeving toegankelijk maakt voor personen met beperkte mobiliteit of met een handicap, komt dat álle reizigers ten goede”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Mensen die reizen met kinderen of met bagage hebben ook extra baat bij goed toegankelijke stations en treinen.”

De rest van het geld is expliciet níét bedoeld om de stations mooier te maken. Er komen dus geen prestigieuze architecten meer aan te pas. “Er komen geen faraonische stations meer zoals in Bergen”, zegt Gilkinet, verwijzend naar de met goud beladen tempels uit het oude Egypte. Het treinstation in Bergen is bijna af maar gaat tien keer zo veel kosten als begroot. “Dergelijke stations hebben ons honderden miljoenen gekost, geld dat beter besteed wordt om te investeren in treinen en dienstverlening.”

Het station van Bergen, hier in 2020. — © blg

Sober, functioneel, efficiënt: dat zijn de codewoorden van de renovatieplannen. Er komt een standaard uitrustingsconcept, wat volgens Gilkinet ook door het schaalvoordeel bij bestellingen tot besparingen moet leiden.

Het is dan weer niet de bedoeling dat die soberheid van de stations een ongezellige boel maakt. Het moeten “levendige plekken” worden, meer dan een plek waar je zomaar passeert. Voor een proefproject in het station van Jette werd zelfs het woord staytion bedacht. “Een echte leefruimte die de omliggende wijken met elkaar verbindt en die zowel door reizigers als door bewoners van de wijk wordt bezocht.”

Je zal er je gsm kunnen opladen, je kind afzetten in de kinderopvang, je boodschappen afhalen, af en toe eens een evenement bijwonen of door een fototentoonstelling wandelen. Al blijft het natuurlijk in de eerste plaats een plek om de trein te nemen. Door de investeringswerken komen in tientallen stations ook extra parkeerplaatsen en in totaal zelfs 164.000 fietsenstallingen. En een eenduidige bewegwijzering richting bus of tram.

Hieronder vind je per provincie de concrete tienjarenplannen per station.