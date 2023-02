Man rijdt met verhuiswagen in op voetgangers in Brooklyn nadat hij wil vluchten van de politie

In het Amerikaanse Brooklyn probeerde maandag een man te vluchten van de politie en reed daarbij met een verhuiswagen in op enkele voetgangers. Hij werd opgepakt door de politie.

Wat er zich maandag in Brooklyn heeft afgespeeld is nog niet geheel duidelijk. De bewuste man reed in een verhuiswagen rond en werd door de politie tegengehouden om 10.50 uur (lokale tijd). De man probeerde daarop te vluchten en reed in op enkele voetgangers en een politievoertuig.

Volgens de lokale politie vielen daarbij minstens acht gewonden. Twee van hen zouden in kritieke toestand verkeren. Ze worden allemaal verzorgd in het ziekenhuis.

De chauffeur van de verhuiswagen werd ongeveer een uur later opgepakt enkele straten verder. De politie geeft aan dat er momenteel geen indicaties zijn van terrorisme.

