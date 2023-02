16-jarig Engels trans meisje doodgestoken door twee 15-jarigen

Een 16-jarig Engels trans meisje is zaterdag op klaarlichte dag doodgestoken in een park door een 15-jarige jongen en een 15-jarig meisje. De politie gaat er niet van uit dat de tieners een transfobisch motief hebben.

Brianna Ghey werd zaterdagmiddag in een park in Culcheth, dichtbij Manchester, doodgestoken door twee tieners uit het dorp. Volgens de politie is er sprake van een opzettelijke aanval, maar heeft deze niets te maken met het feit dat het meisje trans was. De tieners zijn opgepakt voor verhoor.

Voorbijgangers vonden haar zaterdagmiddag en belden de politie. Het meisje was al dood toen de politie aankwam. Waarom Ghey in het park was, is nog niet bekend. De politie is nog op zoek naar mensen die zaterdagmiddag in het park waren voor een getuigenis.

Vrienden van Ghey reageren emotioneel op haar dood: “Rust zacht, je verdiende de wereld. Dit is zo verwoestend voor iedereen.”