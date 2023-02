Opbouw van Belgisch veldhospitaal in Turkije verloopt volgens schema: “Eind deze week willen we 100 patiënten per dag kunnen verzorgen”

Na de eerste verkenningsmissie is het Belgische B-Fast-team in Turkije begonnen aan het echte werk. Een nieuw team is er gisteren gearriveerd om te starten met de opbouw van een groot veldhospitaal. Door de rumoer ter plaatse, de tijdsdruk en de beperkte middelen is dat geen evidente opdracht, maar voorlopig gaan de werken vlot, valt te horen bij de teamleider. “Eind deze week willen we volledig operationeel zijn.”