Equatoriaal-Guinea bevestigt eerste uitbraak van Marburgvirus

In het Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea zijn negen mensen gestorven aan marburgkoorts, een he­mor­ragische koorst die net zo dodelijk is als ebola. In het oosten van het land is een provincie in quarantaine geplaatst om de “epidemie” in te dammen, maakt het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend. Het gaat om de eerste uitbraak van het uiterst besmettelijke virus in het land, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Vorige week had de regering al aangekondigd dat ze een onderzoek zou openen naar verdachte gevallen. Momenteel zijn drie mensen met lichte symptomen in isolatie geplaatst in een ziekenhuis in een dunbevolkt gebied dat grenst aan Gabon en Kameroen, klink het bij het ministerie. De toestand van de patiënten zou erop vooruitgaan.

Het land kondigt wel een gezondheidsalarm af voor marburgkoorts in de provincie Kie-Ntem en in het district Mongomo. In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een plan opgesteld om de uitbraak in te dammen, klinkt het nog.

Het marburgvirus is een zeldzame, maar zeer besmettelijke ziekteverwekker en komt vooral voor in het midden en oosten van Afrika. De ziekte wordt verspreid door direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen. Het virus dankt zijn naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 werd opgespoord. Dat gebeurde nadat laboratoriummedewerkers ziek waren geworden na contact met besmette apen die uit Oeganda waren ingevoerd.

De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk. Een vaccin bestaat er niet. Het belangrijkst is om de patiënten zo snel mogelijk te isoleren en alle mensen op te sporen met wie ze contact hebben gehad om verdere verspreiding tegen te gaan. Het marburgvirus kan een gezond persoon binnen een week doden.